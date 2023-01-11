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聯發科去年營收創新高 股價收復700元大關

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科首次年度營收超越5,000億元大關。圖/聯發科提供
聯發科首次年度營收超越5,000億元大關。圖/聯發科提供

晶片大廠聯發科（2454）於昨（10）日公布去年12月業績，月增7％，使得去年第4季營收表現飛過財測區間低標，去年全年業績年增逾一成，續創歷史新高，首次年度營收超越5,000億元大關。該公司今日早盤股價上攻最高達704元，收復700元大關。

聯發科去年12月合併營收為386.85億元，月增7％、年減16.2％，為近三個月高點，不過去年第4季合併營收為1,081.94億元，季減23.8％、年減15.9％。該公司去年合併營收為5,487.96億元，年增11.2％，符合修正後的預估區間。

聯發科在去年10月底的法說會中提到，去年第4季營收以美元對新台幣匯率1比31.5計算，會落在1,080億至 1,194億元之間，季減16％至24％，與去年同期相比約減少7％至16％，全年業績增幅約在11％至13％左右的水準。

由於近期新台幣已升值，美元對新台幣匯率在30至31元之間小幅升貶，所以如果以美元營收來計算，其實聯發科的表現算是更好。

聯發科執行長蔡力行先前已經預告，2022年營收及獲利將同創歷史新高。聯發科累計去年前三季每股純益已達62.95元，法人預期，該公司應可連兩年賺進超過七個股本。

營收 聯發科

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