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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

東台精機去年合併營收82.68億元年減14%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工具機大廠東台精機（4526）公布2022年12月單月合併營收為8.11億元， 較上月增加28%，較去年同期減少0.3%，累計全年合併營收82.68億元，較2021年同期減少14%。

東台表示，12月營收較11月成長，主要是先前的客戶遞延出貨訂單，陸續裝運交機。而年度累計營收較2021年減少，則是受到全球通膨未解、經濟景氣低迷、各類終端需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸解封風險等因素影響。

就集團整體而言，來自工具機營收占比94%，電子設備營收占比6%，目前在手訂單約42億元。

產品應用面表現，汽機車產業約占營收39%，加工業約占8%， 航太業約占8%，電子業約占6%。市場面表現，仍以台灣、大陸為主要市場，約占57%，歐美地區約占27%，亞洲其他地區則約占16%。

營收 工具機

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