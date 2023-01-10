台灣大三引擎發威 2022年營收創新高

台灣大哥大（3045）公布2022年營運表現，受惠於5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，全年營收突破1,700億元，來到1,722.1億元，年增10%，創下歷史新高。

台灣大表示，隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）同創新高，年增達4%，優於全年業績展望。行動業務受惠iPhone 14系列開賣，及mo幣多、好速成双、Disney+、OP影音劇院組四大獨門方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租ARPU（平均帳單金額）年增1.6%，全年行動服務營收年增率亦來到九年來最高。電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17%，順利超越千億里程碑。

台灣大12月合併營收155.9億元，年增13%，單月每股稅後純益0.27元，累計全年合併營收1,722.1億元，EBITDA為343.8億元，稅後純益110.3億元，每股稅後純益3.91元，較2021年3.9元微幅成長。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉與獨門方案推動12月份智慧型手機月租ARPU連續第19個月年成長，約1.8%，使行動服務營收年成長增速至2021年3月轉正以來新高，達3.3%。固網服務營收亦穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較去年同期成長7%，稅後淨利若排除一次性營業外支出影響，則約與去年同期持平。

除營運持續成長，台灣大不斷以世界級標準自我精進，攜手利害關係人永續前行，台灣大表示永續績效獲國際級評比肯定，連續六年入選DJSI「世界指數」(DJSI World)，全球電信排名第二、台灣第一，更在治理、環境、社會三大面向之25項評分中獲得10項滿分，環境及社會面向表現最為突出，名列全球電信業前1%。不僅如此，台灣大亦三度榮獲碳揭露組織CDP (Carbon Disclosure Project)《氣候變遷》評比最高等級「A」認證，朝永續發展道路上大步前進。