亞泰金屬擬東南亞設立據點 就近服務客戶
亞泰金屬（6727）今（10）日表示，因應兩岸局勢發展，現有客戶已開始計畫至東南亞投資設廠，亞泰金屬計畫在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。
亞泰金屬今日也說明，2022年全年合併營收約14.56億元，創下歷史新高紀錄，並較2021年增加16.39％。亞泰金屬截至2022年底的合約負債金額約18億元，預計將於今明兩年陸續認列。
亞泰金屬表示，2022年公司自主研發的高階IC載板基材含浸設備在客戶端已陸續裝機及測試完成，營收貢獻占2022年整體比重達4成以上，公司另一項主力產品－直立式CCL含浸設備2022年認列金額亦創歷年同期新高，今年兩大主力設備產品仍將維持穩健的成長。
亞泰金屬表示，公司在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於合約簽訂時與設備出貨時分別已收取3成訂金及5成設備款，待設備安裝及驗收完成後始可認列營收，目前亞泰金屬對客戶裝機及測試驗收排程的掌握度可看到2024年上半年。
因應高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬表示，從傳統直立式CCL含浸設備跨足到IC載板基材含浸設備，同時擴展至CCL上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維產業等，亞泰金屬新廠預計於今年上半年開始加入生產行列，除提升產品的多元性及增加整體產能外，更重要的是可提高公司自製率，將有助於帶動毛利率回升，進一步提升公司整體營收及獲利表現。
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