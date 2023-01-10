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台灣大去年合併營收1,722億創新高 EPS 3.91元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）去年12月合併營收155.9億元，年增13%，每股純益0.27元，累計去年全年合併營收1,722.1億元，EBITDA為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後純益110.3億元，EPS為3.91元。

台灣大去年12月EBITDA為29.9億元，營業利益15.4億元，較去年同期成長7%，稅後純益7.6億元，EPS為0.27元。

台灣大表示，去年營收突破1,700億元，年增10%，創下歷史新高，主受惠5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動；隨著電信市場趨於良性競爭，及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高，年成長達4%，優於全年業績展望。

行動業務受惠iPhone 14系列開賣，及mo幣多、好速成双、Disney+、OP影音劇院組四大獨門方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租ARPU年增1.6%，全年行動服務營收年增率達九年來最高。

電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17%，順利超越千億里程碑。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉與獨門方案推動12月智慧型手機月租ARPU連續第十九個月年成長，約1.8%，行動服務營收年成長增速至110年3月轉正以來新高，達3.3%。

固網服務營收穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較去年同期成長7%，稅後純益若排除一次性營業外支出影響，約與去年同期持平。

營收 iPhone 14 台灣大

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