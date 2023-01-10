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雲品宴會業績翻倍成長 去年營收創次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品（2748）於今（10）日公告去年12月合併營收為2.66億元，年增26%，全年合併營收為20.74億元，年增43%。雲品表示，適逢年底聚餐與尾牙旺季，旗下飯店館內的許多宴會場次已外溢到君品Collection的外部場地，加上承攬多場大型外燴，有效推升今年餐飲營收，全年宴會產值翻倍成長，使去年12月營收創下歷年同期新高，全年營收也逐漸恢復至疫情前的表現，創上市以來的全年次高成績。

展望2023年，雲品表示，與總太地產聯手出擊的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年4月加入營運行列，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，在疫情趨緩與2023年好日子天數多達90多天的助攻下，對君品Collection全年的婚宴接單量有正面的成長空間。

雲品擁有君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭的資源與營運經驗，能夠了解頂級客群想要的產品服務需求，也造就了君品Collection最受歡迎的三大場地淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特，都在當地創下了最高桌價。

在住房業務方面，雲品進表示，國門解封超過2個月，目前君品酒店的外籍旅客已佔四成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，此外，在國旅與國際客並行的行銷策略下，針對國旅客群也推出多款一泊二食住房方案，有效維持周末假日的住房率。雲品同樣也因年底國旅需求強烈，而穩健推升住房營收。

此外，為提供旅客更優質的旅遊體驗，雲品溫泉酒店持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，力求旅客更舒適的住宿體驗與遊憩空間，並能夠穩健推升住房營收，今年將進行飯店內部的改裝升級計畫，包括遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，將能夠提供旅客更頂級的服務享受。

雲品 營收 君品

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