十銓2022年營收67.23億元 SSD銷量成長41.47%
十銓科技（4967）今（9）日公布2022年12月營收6.78億元，月增15.57%，年增6.25%，合計第4季營收17.47億元，季增4.59%，累計去年全年營收67.23億元。十銓表示，2022全年品牌銷量較2021成長，其中DRAM成長8.23%，品牌SSD出貨更成長41.47%，全力實現2022擴大品牌市佔的年度戰略目標。
往年歲末及農曆春節前屬採購旺季，終端通路買氣已大不如前，反映客戶端仍在觀望中，十銓積極掌握歲末節慶送禮及年節商機，加碼促銷、增加優惠活動刺激買氣，進而推升12月的整體營業額。
十銓指出，2022年下半年，全球半導體市場出現急遽衰退NAND Flash、SSD價格續跌，DRAM全年跌幅逾4成，主要受到PC、智慧型手機和其他消費性電子產品市場需求減弱、廠商庫存壓力大且伺服器廠商採購力道轉向保守，使得平均售價ASP持續下滑。
十銓強調，公司對於5G、雲端及伺服器等領域持續加強佈局，不受現階段波動的影響，仍樂觀看待記憶體的長期發展與需求，並為接下來景氣反轉重回成長軌道做好準備。
據財政部公布，去年12月出口值規模落在358億元至374億元，年減約8%-12%，隨全球經濟衰退及通貨膨脹的雙重影響下，十銓為避免未來存貨跌價風險，彈性調整庫存水位，由原先高庫存調整至正常水位8周，有效管控風險，使成本與利潤更趨穩定。
展望2023年，十銓認為仍是挑戰的一年，公司整體營收將以83億元為目標，SSD銷量倍數拉升，營運布局以大容量SSD、電競以及DDR5產品為主要成長動能，藉由調整產品組合拉高毛利率。
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