快訊

小甜甜遭爆「坐月子時就想離婚」 怒曝老公領走10萬生育津貼

南市正副議長賄選案情擴大 「關鍵人物」楊志強羈押禁見

中職／悍將教練找齊了！ 林琨笙擔任二軍教練兼球探

十銓2022年營收67.23億元 SSD銷量成長41.47%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

十銓科技（4967）今（9）日公布2022年12月營收6.78億元，月增15.57%，年增6.25%，合計第4季營收17.47億元，季增4.59%，累計去年全年營收67.23億元。十銓表示，2022全年品牌銷量較2021成長，其中DRAM成長8.23%，品牌SSD出貨更成長41.47%，全力實現2022擴大品牌市佔的年度戰略目標。

往年歲末及農曆春節前屬採購旺季，終端通路買氣已大不如前，反映客戶端仍在觀望中，十銓積極掌握歲末節慶送禮及年節商機，加碼促銷、增加優惠活動刺激買氣，進而推升12月的整體營業額。

十銓指出，2022年下半年，全球半導體市場出現急遽衰退NAND Flash、SSD價格續跌，DRAM全年跌幅逾4成，主要受到PC、智慧型手機和其他消費性電子產品市場需求減弱、廠商庫存壓力大且伺服器廠商採購力道轉向保守，使得平均售價ASP持續下滑。

十銓強調，公司對於5G、雲端及伺服器等領域持續加強佈局，不受現階段波動的影響，仍樂觀看待記憶體的長期發展與需求，並為接下來景氣反轉重回成長軌道做好準備。

據財政部公布，去年12月出口值規模落在358億元至374億元，年減約8%-12%，隨全球經濟衰退及通貨膨脹的雙重影響下，十銓為避免未來存貨跌價風險，彈性調整庫存水位，由原先高庫存調整至正常水位8周，有效管控風險，使成本與利潤更趨穩定。

展望2023年，十銓認為仍是挑戰的一年，公司整體營收將以83億元為目標，SSD銷量倍數拉升，營運布局以大容量SSD、電競以及DDR5產品為主要成長動能，藉由調整產品組合拉高毛利率。

十銓 營收

延伸閱讀

威剛去年營收350億 樂觀看今年記憶體先蹲後跳

市場關注產業落底時點 高盛證券點出三組件首先復甦

CES電腦展 群聯秀PCIe 5.0高速傳輸解決方案

三星推出12奈米級DRAM 明年開始量產

相關新聞

智慧機供應鏈復甦可期 大摩：安卓優於iPhone

摩根士丹利證券預期全球經濟活動可望在下半年復甦，帶動科技硬體供應鏈出貨，惟各供應鏈轉佳情況不一，其中看好安卓智慧機供應鏈...

華碩去年營收年仍創新高 估上半年PC產業處於不確定性

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布去(2022)年12月營收，受產業整體衰退影響，月成績呈現雙衰退，華碩先前也示...

台積電法說會12日登場 聚焦全球布局等4大議題

台積電法人說明會將於12日登場，是台股本週重頭戲；包括全年展望、資本支出、先進製程進展與全球布局4大議題將是市場關注焦點

台積電站上巴菲特防線 股東人數少2,500人

美國最新數據顯示經濟趨緩，降低投資市場對美聯準會升息的疑慮，台股今（9）日早盤上漲逾200點，台積電（2330）早盤最高...

晶睿 去年營收創高

台達電旗下安控廠晶睿（3454）昨（8）日公告去年12月營收11.1億元，雖月減3%，仍是同期最佳，年增91.4%。去年...

神腦 業績拚重回400億

神腦（2450）董事長林榮賜昨（8）日指出，雖然去年大環境充滿許多挑戰，今年持續面臨通膨等不確定性及電信商整併衝擊，神腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。