聯電上月減7% 十個月低點
受到產業庫存調整影響，晶圓代工廠聯電昨（6）日公布2022年12月營收，月減7%至209.46億元，年減3.29%，探近十個月以來低點，2022全年營收則為2,787.05億元、年增30.84%，仍連三年創高。
在終端需求持續疲弱之下，聯電去年第4季營收678.36億元，和第3季營收的753.92億元相比，季減超過一成，年增14.78%，為三個季度以來低點，不過仍創同期新高、歷史第三高，此次最新營收出爐，也符合市場預期。
針對上一季度，聯電曾說，受到通膨和俄烏戰爭影響，預期會面臨需求疲軟的逆風，聯電也無法避免受到半導體業庫存調整影響，但會與客戶密切合作，因應當前市場情況。
不過聯電也說，隨智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，將持續推動22╱28奈米成長。此外，車用晶片業務成長趨勢明確，將繼續與現有和潛在車用晶片客戶尋求更多合作機會、維持未來成長動能。
展望2023年，聯電認為，由於全球各產業均受高通膨影響，晶圓代工產值可能下滑，目前認為市場能見度較低，今年營運尚待觀察。
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