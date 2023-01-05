投資如興、東貝踩雷遭監察院糾正 國發基金：尊重指正

國發基金投資如興（4414）、東貝（2499）踩雷，監察院今（5）日糾正國發會。對此，國發基金表示，尊重監察委員的指正，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，改善釋股程序改善彈性，後續並會就糾正案的內容研析後進行回應說明。

監察院今表示，監委張菊芳、賴振昌、王麗珍立案調查國發基金投資如興、東貝公司案指出，國發基金投資如興公司案委外盡職調查未詳查被收購標的，及對於東貝公司投資後管理不力，監察院財政及經濟委員會日前通過三位監委調查報告，糾正國發會。

國發基金指出，針對如興、東貝兩件投資案將審慎處理、確保投資權益。其中，針對東貝公司，國發基金將持續監督，確保將財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會控管的研發專戶款項，專款專用於新產品研發及生產；而對於如興公司投資案部分，國發基金則已向投資人保護中心登記，對如興公司、董事長陳仕修及相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

國發基金表示，國發基金是依據「產業創新條例」第 29 條設置，旨在加速產業創新加值、促進經濟轉型及國家發展，初次申請的個案，皆經政策評估會議、投資評估審議委員會及管理會會議等三階段審議，自設立以來，審核流程雖因時間推移多有變革，對申請案件採用同一審議程序。

國發基金強調，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，並針對釋股程序改善彈性，而針對部分程序仍有誤解，國發基金亦將持續盡力說明。