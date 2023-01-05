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臻鼎去年營收逾1713億元創新高 年成長10.5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球PCB領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司（4958）於今（5）日公布2022年12月合併營收新台幣166.91億元，月增11.1%，年減19.6%。去年全年累計營收達新台幣1,713.56億元，年增10.5%，達成雙位數增長目標。

臻鼎表示，隨著大陸防疫措施鬆綁，供應鏈逐步恢復，公司在積極配合出貨下，12月營收呈現月增，全年營收再創歷年新高。

臻鼎表示，進入2023年，雖總體經濟環境持續面臨諸多挑戰，公司持續朝著2030年超過10%全球PCB市佔率的目標邁進，因此擴廠進度皆按計畫進行，今年預計加入量產新廠有深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠，高雄園區軟板與先進模組新廠持續建設，並規劃下半年裝機。

展望未來，臻鼎強調，在One ZDT策略下，將全面布局快速成長的應用市場，使產品組合持續邁向高階，延續營收創高表現，鞏固PCB產業的龍頭地位。

營收 臻鼎 新台幣

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