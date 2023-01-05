台積Q1營運 外資看淡

台積電將於下周四（12日）召開法說會，高盛、瑞銀與花旗三大外資券商預期台積電首季營運展望保守，至於評等與目標價，高盛評維持「買進」目標價600元不變，瑞銀與花旗雖維持「買進」評等，但瑞銀將目標價745元下調至690元；花旗也由570元下調至550元，意味著台積電面臨評價修正的壓力。

台積電持續消化稼動率下滑和終端需求疲弱等利空，股價行情在法說會釋出更多營運展望之前維持震盪格局，昨（4）日下跌3.5元或0.7%，收在449.5元，下檔季線443元為近周支撐點，成交量2.06萬張低於5、10日均量。

外資則是連五賣，昨日賣超2,961張，前三大賣超券商為瑞士信貸1,877張、香港上海滙豐1,687張、與摩根大通1,079張；目前仍看多，才於12月初給予加碼、目標價720元的摩根士丹利則買超2,203張最多，高盛750張排第二；花旗則是賣超239張，瑞銀則買超46張。

瑞銀基於終端消費需求和高效能運算需求趨緩，將2023年預估美元營收由年增3%下調至持平，不過，台積電營運仍較整體產業佳，預期今年邏輯半導體產業營收年減2%。

儘管晶圓代工價格提升，但在稼動率下滑、先進製程折舊等因素影響下，瑞銀估台積電毛利率將由2022年的59.3%下滑至2023年的54.0%，高盛則估2023年毛利率為52.4%。另一方面，瑞銀基於半導體景氣下行仍顯著，也將2023年資本支出由340億美元下調至330億美元。

台積電去年下半年稼動率維持滿載，但2023年將面臨產業庫存去化和個人電腦和伺服器等需求下滑的衝擊，瑞銀預期台積電上半年續迎逆風，首季美元營收將季減16%，第2季將季減3%至4%。

花旗則預期今年第1季、第2季營收將各季減14%、9%，全年營收和獲利各年減5%、15%，惟獲利可望在2024年3奈米放量貢獻下回彈年增31%。

瑞銀、高盛指出，7、6奈米稼動率將最為低迷，上半年可能下滑至40%，5奈米因iPhone出貨進入淡季而會滑落至80%或更低，瑞銀另指出，台積電成熟製程稼動率與二線晶圓代工廠比較相對持穩。

花旗指出，儘管台積電在資料中心高效能運算領域市占提升，但尚難抵禦個人電腦與智慧型手機市場需求下滑的影響，終端需求不見庫存回補的跡象。

瑞銀則說，台積電短期內面臨景氣影響，但中長期而言，台積電技術仍保領先，市占率可望持續提升。高盛強調，台積電今年上半年營運轉淡已為市場共識，接下來主要觀察終端需求在下半年的復甦步調和台積電2023年全年展望。