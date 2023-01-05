大立光12日法說 盯六議題

股王大立光昨（4）日公告，將於下周四（12日）召開線上法說會，公布去年第4季財報及營運展望，法人聚焦業外匯損、手機庫存去化、新機升級進展、重啟專利戰對玉晶光提告侵權、新廠進度，以及資本支出等六大議題。

台積電公告在12日舉辦法說會，權王、股王法說會同一天舉辦，使得12日成為觀察台股與半導體及智慧手機後市風向球最重要的一天。

去年以來新台幣對美元匯率重貶，為大立光獲利大進補，以去年第3季為例，一季就貢獻大立光業外獲利約2.6個股本，去年前三季業外匯兌收益高達76.6億元，以去年前三季獲利186億元估計，匯兌收益占比逾四成，換算挹注每股獲利57.4元。但去年第4季人民幣及新台幣匯率波動大，預料大立光上季恐出現部分匯損，終結連三季匯兌收益榮景。

市場景氣方面，全球手機產業陷入低潮，庫存尚未完全消化，是否影響大立光上半年出貨動能，成為法人關注焦點。業界認為，手機市場最先出現疲軟，理應最快復甦，但時間點會落在第2季或更晚，仍是未知數。

品牌廠旗艦機鏡頭技術發展方面，外傳今年蘋果iPhone 15旗艦新機將首度搭載潛望式鏡頭，鏡頭模組因為需要再校正對芯一次，組裝難度比以往更較高，預料對產品單價有正面幫助，對大立光有利。