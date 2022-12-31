倫飛漲429% 奪飆股王

2022年台股儘管哀鴻遍野，仍有部分個股異軍突起。相較加權指數暴跌22.4%，統計2022年台股十大飆股漲幅均超過120%，扣除減資股，由暴漲429.9%的倫飛奪下2022年飆股王，水資源營運廠中茂311%居次，高力191.9%排名第三。

年度漲幅排名第四是安控大廠晶睿，受惠去中化轉單效益湧現，全年股價大漲162.6%，解封受惠股山富以161.1%漲幅緊追在後；第六至第十名依序為全友150.4%、雷虎148.5%、寶齡富錦138%、保瑞125.2%、天蔥120%。

倫飛2021年封關日收盤價18.7元，隨後股價一路墊高，5月中過後更一路飆，9月1日出現165元天價，昨（30）日封關日收在99.1元。法人分析倫飛榮登飆股王的三大原因，一是2021年健全財務結構，辦理17.11億元減資，減資比超過八成七，減資後資本大降至2.48億元；二是今年普通股配息現金1元、特別股配息現金2元，終結多年未配息紀錄；三為今年前三季累計稅後純益翻了二倍多達6,985.8萬元，累計每股稅後純益（EPS）2.82元，法人認為第4季營收也值得期待。

有個股飆漲，也有暴跌，2022年度跌幅最大個股是高端疫苗，下跌76.7%，其次為安格下跌73.2%，長科、德宏、綠河跌幅也都超過七成；第六至第十名跌幅均為六成多，依序是晶宏跌69.8%、紘康跌69.1%、港建跌68.2%、詠業跌67.2%、愛普跌66.9%。

2023年投資人該如何尋找飆股，華南投顧董事長儲祥生認為機會就在「跌深」，前提是2022年股價一定要跌得夠深個股，可從跌深電子股下手，例如IC設計，或景氣循環的鋼鐵、塑化等類股；兆豐投顧董事長李秀利建議朝政策支持產業尋找，包括綠能、節能、儲能、生技等，避開高庫存電子股；群益投顧董事長蔡明彥最看好獲利成長的風電股。