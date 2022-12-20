欣興、景碩、南電…載板三雄該選誰？ 專家：這間ABF營收占比最高

欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）選誰？

YouTube頻道《投資伊森》於新影音分析「載板三雄」產業，他認為就基本面成長來看，哪間公司的持續開發出更多ABF的產能，就是未來EPS能創高的關鍵因素。

以下為影音內容：

台灣世界第一產業 PCB產業

未來的5G世界、雲端發展、大數據以及AI等等，都會需要用到PCB（印刷電路板）。

而台灣在2021年全球的電路板產值，大約是870億美元，以營收額來看的話，台灣的廠商以32.8％的市佔率，穩居全球第一名，其實排名在後的則是中國大陸占了31.3％，日本佔了17.2％，以及韓國佔了10.9％。

全球ABF市占率

推動電路板產值提升的大功臣，即為IC載板這個市場，尤其ABF載板，今年仍為供不應求的情況下，截止去年2021年上半年的數據，全球前幾大ABF企業中，有三家是台灣廠商，分別是市佔第一的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）。

還分不清PCB、IC載板、ABF載板？

PCB的中文名稱是「印刷電路板」，印刷電路板是一塊可大可小的板子，像是桌上型電腦的機殼裡面，可以裝的PCB通常都會比較大一點，智慧型手機裡面的PCB就會需要比較小一點；PCB這塊板子主要功能是固定電子零組件，並且透過板子上的電路讓電子零組件之間，能夠互相的協作。

可以依照PCB材質的不同，大致把PCB分為軟板、硬板、IC載板：

PCB-軟板

1.PI：聚醯亞胺 2.MPI：異質性聚醯亞胺 3.LCP：應用液晶高分子

軟板最大的特色就是可以變形，在台灣代表的廠商有：臻鼎-KY、台郡、嘉聯盆。

PCB-硬板

1.RPCB：硬電路板 2.SLP：類載板 3.HDI：高密度連結板

硬板最大特色就是不可變形，代表的廠商有：楠梓電、華通（HDI版的龍頭、衛星板主要供應商）、健鼎。

IC載板三大類型

1.ABF載板 2.BT載板 3.MIS載板

其中以ABF載板、BT載板為使用大宗，同時也是毛利比較好的產品，其中又以應用在高速傳輸的ABF載板毛利率最高，所以ABF三雄中誰的ABF產品佔公司營收的比重最高，那相對就很重要了。

另外像是智慧型手機...等，這些消費性的產品就需要毛利率，比ABF載板差一點的BT載板，仔細觀察就可發現，BT載板產能比較多的景碩，通常在ABF三雄的反彈行情中，走勢會相對弱一點點。

但是景碩是IC載板三雄中，ABF產能目前擴充最多的一個公司，就看市場怎麼去反應，上述介紹可以得知，ABF載板與BT載板是屬於IC載板，而IC載板又隸屬於PCB的一種。

景碩（3189）

景碩是屬於和碩（4938）集團的，和碩主要是透過旗下的三家子公司，包括華毓、華瑋、華旭，來持有景碩，加總起來比例大約在40％，而和碩集團最大的單一股東是華碩（2357），華碩持有和碩大約是16.8％。

景碩產品佔比，BT載板佔比高達47％，ABF佔比佔38％，隱形眼鏡業務佔比為15％（主要是由6491晶碩所貢獻的）。

景碩在第三季EPS是4.79元，前三季的EPS已經來到12.83元，基本上就是今年開始到第三季，景碩的營運跟獲利，原則上都是逐季創高的；但是手機跟消費性的電子產品用的BT載板佔比依然是高達47％，在中國雙11銷售不佳，歐美依舊處於高通膨的環境下，評估景碩在BT載板的業務，第四季的表現應該會比第三季稍微差一點。

而ABF與隱形眼鏡業務還是有機會維持成長，但是整體來說，BT衰退的影響還是會大於ABF以及隱形眼鏡的成長。

至於在2023年第一季遇到春節，工作天數下滑，與BT載板跟隱形眼鏡業務需求下滑的情況下，營運表現應該是不會太好；但也有可能是景碩在2023年一整年營運的最低點。

另外有報導指出，在全球半導體行業都在去庫存的環境下，美國CPU與GPU大廠AMD超微，要調整旗下賽靈思部分的FPGA產品價格，漲幅最高可能來至25％，根據全球知名半導體分析師的看法，賽靈思在被超微收購前，它的載板供應商之一就是景碩。

市場預估景碩今年2022年EPS為16元，明年2023年EPS的看法就比較分歧一點，有的看到14.5元，有的看到16.5元，提供給投資人參考。

南電(8046）

南電最大單一股東是南亞（1303），在今年2022年10月份，南亞持有南電大約是67％的股權，南亞同時也是PCB廠南電上游供應商。

南亞之所以持有南電如此高的股權，是因為南電本來就是南亞的電路板事業部，是在1997年的時候南亞把電路板事業部獨立出去，才有今天的南電。

南電產品佔比最高的是ABF大約佔了58％，用在手機與消費性產品的BT則是只有27％，同時南電也是載板三雄中ABF營收佔比最高的一家公司。

ABF三雄主要客戶

景碩：AMD、Nvidia 欣興：Intel 南電：整體80％營收分散由50家客戶來貢獻，單一客戶營收，最大占比15％。

所以南電在營運上相對靈活，在第三季合併的營收是171.95億元，創了歷史單季的新高，毛利率首度突破了4成達到40.76％，第三季的EPS為8.54元一樣是單季的新高，同時南電累計今年前三季的EPS已經來到22.08元，已經超越了歷年全年EPS的紀錄。

至於南電接下來的觀察重點，就是它的BT載板需求什麼時候回溫，以及ABF新的產能進度。

南電ABF產能進度

Q322年： ABF月產能三千九百萬片 2020年底： ABF月產四千一百萬片 Q123年： ABF月產能四千五百萬片

基本上南電ABF新產能的情況，就是逐步開出，不過新產能總是有開完的一天，所以在投資人要做好拿捏。

市場預估南電在2022年的EPS為29.7元，明年2023年則是來到32元。

欣興（3037）

欣興最大的單一股東是聯電（2303），截至今年2022年的10月份，聯電持有欣興大約13.3％的股權。

欣興江湖地位

全球第三大IC載板廠 全球第三大HDI廠

在欣興的營收組成中佔比最高的是載板大約為63％，當中ABF載板大約佔了75％，BT載板則是佔了大約25％。

欣興第三季的營收為374.54億元，創了新高，稅後純益85.62億元，也是創新高；就前三季來看的話，欣興前三季的營收已經突破了1000億元，EPS為15.1元。

之前因為欣興在中國的昆山廠，受到中國的封控而減少的產能，在中國政府開始慢慢願意與疫情共存的環境下，部分的產能應該會開始恢復；而台灣光復廠的部分10月會開始建造，產能預計在2025年會開出來。

至於高階載板的部分，欣興在今年2022年開始，生產高階載板，預定於明年2023年產能滿載，到時候ABF載板佔營收的比重會進一步上升。

市場預估欣興2022年的EPS為20元，明年2023年EPS則有機會成長到24元。

結論

其實不管是景碩、南電還是欣興，這三家公司過去的營運表現可以季季創高，都是因為ABF產能持續開出的關係。

未來哪家公司基本面可以持續創高，很多的因素還是要取決於哪家公司有持續開出更多的ABF產能。

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