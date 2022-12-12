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南亞科連五年獲世界指數及新興市場指數 全球記憶體業排第一名

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科連五年獲DJSI「世界指數」及「新興市場指數」全球記憶體業排名第一名。圖為南亞科總部。圖/聯合報系資料照片
南亞科連五年獲DJSI「世界指數」及「新興市場指數」全球記憶體業排名第一名。圖為南亞科總部。圖/聯合報系資料照片

DRAM大廠南亞科（2408）在半導體及設備類中以優異成績，再度入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」成分股及「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)成分股，總評比連續五年獲得全球記憶體業排名第一名。

南亞科表示，在本次DJSI標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）評比中的24項題組中，獲得10項滿分且為半導體及設備類別的最高分，包括「重大性」、「風險管理」、「政策影響」、「創新管理」、「產品品質」、「環境報告」、「產品責任」、「社會報告」、「企業公民與慈善」及「客戶關係管理」等項目表現優異，彰顯南亞科技持續投入創新研發，深耕人才培育，實踐綠色產品及製造，重視永續供應鏈管理，兼顧環境、社會以及經濟面的發展。

此外，「生物多樣性」題組為今年度新增的題組，南亞科技於此題組為半導體及設備類別的最高分，肯定了南亞科技在維護生物多樣性的努力。

南亞科 半導體

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