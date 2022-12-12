生技股不只作夢行情 這幾檔醫材股11月營收創歷史新高

生技股因與景氣關聯較小，加上年底炒熱作夢行情，使得近期不少生技股在盤面十分活躍，今日雖台股早盤回檔逾百點，但仍有不少小而美的生技股股價表現強勢，帶動上市生技類股指數盤中由黑翻紅，維持紅盤震盪。買盤除了點火具題材的新藥股，部分醫材股因11月營收創下歷史新高，也是買盤布局的重心。

醫材股包括聯合（4129）11月營收創下歷史新高、鈺緯（4153）上月營收創下七年多來新高，ABC-KY（6598）11月營收較上月大增8成，亦創下單月歷史新高。在美容保健股方面，軒郁（6703）、葡萄王（1707）11月營收亦寫下新高紀錄。在業績撐腰下，鈺緯今日股價亮燈漲停鎖死，聯合早盤漲幅一度達6%，股價來到41.85元，ABC-KY盤中股價來到29.8元，漲幅近8%。

聯合11月合併營收為3.28億元，較去年同期成長32.93％，並再創歷史單月新高；累計前11月營收28.82億元，年增22.89％，為歷年同期新高。公司表示，全球疫情解封，手術量恢復正常，因備有安全庫存得以供應市場急單需求，尤其歐洲、中南美洲大幅成長，使營收表現超越疫情前水準，已連續三個月營收創下歷史單月新高。預期明年市場供需回復正常，在新產品貢獻提升之下審慎樂觀。

ABC-KY公告11月合併營收5795.2萬元，年增31.9%、月增81.53%，累計前11月營收3.61億元，年增25.14%。ABC-KY表示，11月營收成長動能主要來自來自美國市場傳染病檢測需求強勁，包括主力產品GPP（腸胃道多元檢測試劑）與Cov-Flu-Plus（新冠加流感七合一檢測試劑）銷售報捷，在既有客戶增加下單，以及新客戶開始出貨的雙重效益下，推升月營收締造新猷。

鈺緯11月合併營收1.09億元，年增117.31%、月增13.58%，累計前11月營收8.59億元，年增34.79%。鈺緯因近期有大客戶新訂單挹注，新機種順利量產，加上缺料問題逐步趨緩，使出貨順暢，帶動11月營收表現。不過，公司表示，經濟衰退現象從歐洲逐漸擴至全球，雖然醫療市場以過去經驗相對消費性產品影響較小，仍須審慎應對市場可能的劇烈變化。將隨時注意訂單以調整原物料進貨的時機，減少庫存累積的壓力。