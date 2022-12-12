法人看好：台積明年營收衝千億美元

台積電受惠技術領先與生產規模擴大，法人估計最快明年度營收挑戰千億美元（逾新台幣3兆元），是全球純晶圓代工廠第一家跨過年營收千億美元里程碑的業者，再創新高，年增率約28%，在半導體業明年仍面臨庫存調整壓力下，表現一枝獨秀。

台積電一向不評論法人預估財務數字。台積電總裁魏哲家先前曾在法說會上預告，2023年半導體產業恐陷入衰退，但台積電仍會是成長的一年。

隨著2023年將至，各界都在預測台積電新的一年業績成長幅度。根據台積電最新答覆美國商務部文件內容，台積電預計2022年營收將達到約780億美元（約新台幣2.34兆元），創新高，年增率約30%。

法人分析，以台積電先前回覆美國官方文件內容來估算，本季美元計價營收有機會超過財測高標（220.5億美元），實際數字待最後結算而定。

以台積電在台灣生產投資規模按計畫進行推算，光是在台灣的新增產值推動下，最快明年度營收有望挑戰千億美元大關。

就明年成長動能來看，法人指出，2023年全球半導體業仍面臨庫存調整，但台積電領先業界的3奈米產能開出並擁有訂價優勢，估計在相關先進製程開始貢獻營收，以及其他所有製程皆反映通膨與生產成本提升而平均漲價6%，價量齊揚帶動下，有望助攻台積電明年度營收衝刺千億美元。

台積電預定今年內在台灣南科量產3奈米，以晶圓18廠作為主要生產基地。台積電認為，3奈米將是5奈米（N5）之後的另一個全世代製程，包含N3E、N3P、N3X等多元組合，提供客戶多樣化選擇。

其中，3奈米今年量產，明年下半年量產N3E，後年則規劃N3P量產，以配合市場與客戶需求。

台積電也持續提升5奈米家族技術，包含4奈米延伸的N4P與N4X等，預定今年底5奈米家族將有超過150個產品完成設計定案，在車用等多元新應用加持下，有助台積電5奈米家族產能利用率維持高檔。

另一方面，法人預期，台積電最快明年達成年營收千億美元里程碑之後，下一階段中長期動能除了持續升級台灣製程，更重要是海外新廠開始加入貢獻營收，包含2024年日本熊本晶圓23廠、美國亞利桑那州晶圓21廠等產能到位，將成為助攻未來營收再翻倍成長的新動能。