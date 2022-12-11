半導體設備四強 業績奏凱歌

工程設備廠帆宣、聖暉*及朋億*等在手訂單均居高檔，不受景氣趨緩、半導體廠先後縮減資本支出影響，進入年底入帳高峰期，都交出11月單月營收創歷史新高佳績；亞翔是歷史次高、今年新高。

四家公司累計前11月合併營收均已超越2021年全年業績，今年確立可再刷新紀錄。

帆宣承接台積電、穩懋、日月光等工程大單，在手訂單維持逾600億元，業績屢創歷史新高。今年11月合併營收50.54億元，月增9.2%，年增19.8%，單月首度站上50億元大關。前11月合併營收454.17億元，年增50.2%，超越去年全年的344.59億元，今年業績將再寫新猷。

帆宣前三季毛利率10.8%，年減4.79個百分點。稅後純益16.85億元，年增59.6%；每股純益（EPS）達8.64元，寫下前三季合併營收、稅後純益及EPS三者均已贏過去年全年的傲人成績單。

聖暉*11月合併營收29.39億元 ，月增27%，年增33.4%，創歷史新高。累計前11月合併營收254.89億元，年增40.9%，為同期新高，並已超越去年全年的202.17億元歷史新高。聖暉*今年前三季稅後純益13.59億元，年增62.3%；EPS為11.86元。

無懼半導體廠因應產業景氣修正，聖暉*多產業、多區域、及多工程業務布局策略奏效，並透過集團垂直水平資源整合，擴大整體業務接單表現，在手訂單保持高水位，且台灣、大陸專案均如期施作，營運成長可期。

朋億*11月合併營收10.76億元，月增72.1%，年增61.2%，改寫單月歷史新高。累計前11月合併營收77.7億元，年增44.6%，超越去年全年62.6億元的歷史新高。朋億*表示，在手訂單金額接近120億元，年增超過五成。客戶訂單未因終端需求變化而有延後或取消情況。各國積極扶植當地半導體產業發展，看好創造明年營運成長。

亞翔通吃兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程，11月合併營收35.26億元，月增4.6%，年增21.8%，為今年新高、歷史次高。