11月營收／和碩下滑13% 下季不看淡
iPhone 14 Plus銷售慘淡，影響代工大廠和碩11月營收較10月下滑13.9%，展望後市，市場關注鴻海因中國大陸鄭州廠防疫事件，讓和碩拿下部分iPhone 14 Pro轉單，有機會讓和碩明年首季營運「淡季不淡」。
和碩公布11月營收1,134.74億元億元，年減28.3%，今年前11個月合併營收達1兆2,056.09億元，年增8.8%。
在出貨量方面，和碩11月筆電出貨60萬台、月增超過兩成，桌機及主機板出貨30-35萬台／片，持平前月；消費性產品也進入傳統淡季。
市場推估，和碩11月營收走衰，主要受到iPhone 14 PLus銷售慘淡影響，和碩生產iPhone機種除14 Plus及部分iPhone 14外，舊款iPhone 13仍對營收貢獻頗多。不過12月因歐美進入傳統淡季，法人預估和碩營收將走低。
展望後市，和碩共同執行長鄧國彥先前在法說會上指出，筆電持續受市況疲弱影響，出貨量季對季下滑15-20%，年對年雙位數下滑；桌機／主板因需求疲弱加上淡季因素，季對季下滑50-55%，年對年雙位數下滑。不過法人預估，和碩桌機及主機板出貨季減幅度約季減40-45%。
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