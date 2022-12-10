11月營收／廣達月增3% 仁寶月減14%

PC產業吹逆風，代工龍頭廣達11月營收仍逆勢增長、月增3%，筆電出貨量亦小幅回溫；仁寶在PC、非PC業務同步走弱下，營收月減14.2%，展望後市，因農曆春節前備貨，仁寶預估12月營收有望走升，但明年1月有春節連假因素，預期兩大廠營收將同步走低。

廣達公布11月營收1,120.97億元，年減1%，今年前11個月合併營收達1兆1,752.11億元，年增17%，已超越去年全年業績。在出貨方面，廣達11月筆電出貨量達430萬台，月增10萬台。

廣達先前在法說會上預估，第4季筆電出貨將季減15-20%，非筆電事業對營收貢獻將超過五成，毛利率有機會改善，營業利益率目標是持平。

展望2023年，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令指出，明年伺服器持續以兩位數成長，但成長幅度低於今年，主因大環境不佳，以及今年基期較高。筆電整體市況仍低迷，預估明年筆電出貨將再較今年下滑，但出貨量仍將高於疫情前水準。

仁寶方面，今年11月營收為813.37億元，年減34%；累計今年前11個月合併營收達1兆7.24億元，年減9.7%。在出貨方面，仁寶11月筆電出貨量達240萬台，月減50萬台；仁寶預估本季筆電出貨季衰退幅度達高個位數，非PC產品線本季亦將季減個位數百分比。

仁寶指出，因明年農曆春節前備貨，預估12月單月營收有望回升，不過明年1月適逢春節連假，預期該月營收將走低。