聯發科前11月營收 衝5,100億

圖／經濟日報提供 晶片大廠聯發科昨（9）日公布11月業績，呈現回溫狀態，月增8.2%。以第4季財測來推算，12月業績月增約6.5%、約385億元，即可達財測低標。目前以前11月累計業績來看，整年度營收表現仍會續創歷史新高，首度超越5,000億元大關。

聯發科10月業績月減幅度達四成，11月回溫回升，單月合併營收為361.25億元，月增8.2%、年減19.7%，累計前11月合併營收為5,101.11億元，年增14%。

聯發科先前估計，以新台幣匯率1比31.5元計算，第4季營收落在1,080億至1,194億元之間，季減16%至24%，與去年同期相比年減7%至16%。目前10、11月累計營收695.08億元，12月業績只要有385億元以上，可達到單季預測區間低標。

在半導體庫存修正潮中，聯發科預期，全年業績增幅約落在11%至13%左右的水準。去年合併營收為4,934.14億元，年增逾五成，以先前今年業績成長預估來推算，等於今年營收將達5,476.9億元以上，12月業績只要達約376億元以上，也可達到全年成長預估區間目標的低標。

聯發科執行長蔡力行先前表示，預期客戶調整對業務的最大影響將反應在本季。即使通路及客戶庫存已較前一季減少，已接近正常水準，但在未來需求展望不明朗的情況中，多數客戶下單仍然保守。但較早進行大幅度庫存管理的客戶，在本季已恢復部分拉貨動能，明年上半年有機會見到更多回補庫存需求。

聯發科是全球手機晶片市占龍頭、全球第四大IC設計公司，業務還包括智慧裝置平台以及電源管理IC業務。今年的5G新晶片已經推出天璣9200與天璣8200，其中，旗艦產品天璣9200已獲vivo X90 Pro採用。天璣8200搶攻中高階手機應用市場，搭載這款晶片的智慧型手機預計將於今年底前問市。