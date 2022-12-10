台積 11月業績飛越新高

晶圓代工龍頭台積電昨（9）日公布11月2,227.06億元，超越今年8月的歷史高峰，刷新單月營收紀錄。累計前11月業績達2兆元以上，今年整體營收確定改寫新高，首度站上2兆元大關。

台積電11月合併營收為2,227.06億元，連兩個月升溫，月增5.9％，年增50.2％。累計前11月合併營收為2.07兆元，年增幅為44.6％。

台積電股價昨天收在481.5元，上漲10元，漲幅達2.1％，三大法人同步由賣轉買。

台積電單季業績連九季創新高，第3季美元營收為202.3億美元，台積電先前估計，本季美元營收表現將落在約199億至207億美元之間，均值將微幅季增0.4%。

展望明年，台積電總裁魏哲家先前在法說會中提到，明年半導體產業恐陷入衰退局面，有7奈米之外的其他先進與特殊製程支持，台積電力求持續成長。受半導體庫存調整、智慧型手機與PC需求疲軟的衝擊，影響7奈米家族的產能利用率，但預期明年下半年有望回升。

在先進製程方面，3奈米製程進入量產階段後，同為3奈米家族的N3E製程將在明年下半年量產。

台積電近日在美國亞利桑那州新廠舉行首部機台進廠典禮，美國總統拜登蒞臨，大客戶高層包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等人也到場力挺。

台積電宣布加碼美國新廠投資，從原先規畫一期投資120億美元，擴大為兩期共投資400億美元，創美國史上規模最大的外國直接投資案之一，有望獲得美國政府擴大補助。

依據台積電的計畫，美國新廠兩期工程都完工後，晶圓年產能超過60萬片，2024年開始以4奈米製程生產，2026年推進到3奈米製程。

雖然近期外界有不少供應鏈「去台化」的議題討論，不過業界人士認為，台積電今年在台灣開始3奈米製程，美國新廠到2026年才量產3奈米製程，台積電屆時在台灣應已進入1奈米或更先進技術，仍符合「N-1」或「N-2」的原則。台積電重申投資重心仍在台灣，即使赴美國設廠，也不會有人才或技術外流的問題。