創意券資比、當沖比都逾7成 股價衝上歷史新高
創意（3443）11月合併營收25.41億元，月增4.8％，年增51.7％，連續4個月創新高，法人預估第4季營收可望季增逾2成，全年每股純益上看25元，營收表現維持高檔，當沖比更是高達79.5%，券資比也達71.49%，今（9）日股價再往上衝破800元關卡，一度衝達801元，創下歷史新高價。
創意股價在10月26日一度下滑至383元，其後反轉上攻，昨日券資比及當沖比都超過7成，今日早盤以770元開出，上漲7元，盤中一度拉升至801元，上漲38元，漲幅4.98%，創下歷史新高價，統計從低點反彈以來，股價大漲418元，短線漲幅109.13%。
創意11月合併營收25.41億元，連續4個月創高；累計今年前11月合併營收209.21億元，年增54%，法人預估第4季營收可望季增逾2成，續創季度營收歷史新高，全年營收也可望創高；創意今年前三季每股純益17.64元，法人推估全年每股純益可望上看25元。
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