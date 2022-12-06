宏碁：在逆風中持續發展

PC產業今年市場需求「急凍」，明年預計市況也將持續疲軟，品牌大廠宏碁（2353）將於本周舉行全球業務主管會議，董事長暨執行長陳俊聖指出，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要超越業界均值。

宏碁本周舉行全球業務主管會議，由陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持。

本次亦為疫情以來首度舉行實體會議，全球各區高階主管來台齊聚，檢視2022年業務成果，同時為2023年共同訂定目標。

陳俊聖將與主管分享總體經濟挑戰，他指出，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要超越業界均值。

他同時強調，新事業與孵化中事業與集團之綜效的重要性，協助集團在產業逆風中持續發展。

陳俊聖先前表示，疫情紅利消退後，PC業持續疲軟。預估PC產業市況到明年中旬「觸底」卻非反彈。2022年上半年出貨仍為高點，2023年上半年預計出貨量將雙位數下滑，下半年趨於穩定，但不代表回升，主要是2022年下旬PC產業出貨量也走弱。

陳俊聖分析，面對逆境，企業一定要做好最壞打算，當環境變化很大時，最重要的就是拉高現金水位，不能在景氣不好時還一直衝。宏碁營運目標是「穩扎穩打」，關注庫存金額及現金水位兩大指標。

宏碁今年10月營收達180.5億元，月減33.5%，年減35.6%，將專注於降低庫存並增加淨現金；今年前十月累計合併營收2,336.32億元、年減10.3%。

此外，非PC及顯示器事業占前十月營收的20.8%，高於去年同期的16.8%。

在PC本業衰退情況下，宏碁持續多元引擎事業發展計畫，集團目前在資本市場公司家數已達十家，在「老虎計畫」後，2023年進行下一階段「猛虎計畫」。

意指宏碁已經上市的子公司再將旗下子公司獨立、進入資本市場掛牌，市場推測，最快符合條件的宏碁孫公司是展碁國際旗下博瑞達。