偉詮電11月業績 連四月增溫
IC設計廠偉詮電（2436）於今（5）日公告11月業績，呈現小幅月增狀態，營收已連四個月增溫。
偉詮電11月合併營收為2.29億元，月增1.4％、年減28.3％，累計前11月合併營收為26.74億元，年減18.4％。
偉詮電第3季受到業外拖累，陷入單季虧損，不過該公司評估已走過谷底，法人也預期，該公司本季的營運表現，應會比第3季來得好。雖然12月會有季底盤點效應，但由於明年的農曆新年假期來得較早，所以或有部分客戶會提前拉貨。
目前USB PD晶片約占偉詮電業績的五成比重，其中NB應用的拉貨動能相對較好，遊戲機應用由於仍有傳統購物旺季加持，表現保持穩定，至於手機應用的動能仍偏弱。
另外，關於智能風扇馬達驅動IC方面，偉詮電主攻熱門的伺服器應用，表現也相對穩定，但仍有淡旺季之分，與年底盤點因素影響。法人預期，該公司這項業務因為去年基期低，所以今年依然呈現成長趨勢。
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