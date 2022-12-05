瑞昱前11月業績 與去年全年營收相當
晶片大廠瑞昱（2379）於今（5）日公布11月業績，月減近一成。
瑞昱11月合併營收為72.95億元，月減9.8％、年減20.5％，不過累計前11月合併營收為1,054.12億元，年增9.4％，與去年全年業績已相當。因此外界預期，該公司今年業績再創新高無虞。
瑞昱前三季每股純益為27.47元，第3季的庫存週轉天數比第2季增加17天，來到137天，該公司指出，本季不會看到庫存天數下降，因為將優先協助客戶與代理商進行庫存管理，但由於大多是有效庫存，所以不用過於擔憂。
對於第4季展望，瑞昱認為，第3季受到通膨、地緣政治等因素影響，終端需求轉弱，供應鏈因應變化而調整中，預期此現象將持續到本季，所以營運展望審慎保守。
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