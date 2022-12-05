宏達電VR事業傳赴美掛牌 股價領軍集團股上漲

宏達電（2498）近期先是傳出有意出售旗下VR部門，最新傳出的消息則是考慮讓已獲利部門跨海IPO，讓VR事業傳赴美掛牌，宏達電不評論市場臆測消息，今（5）日股價一舉衝破60元關卡，早盤以60.8元開出，一度拉升至62.2元，上漲5.24%，盤中漲幅逾2%，領軍集團股表現。

宏達電VR事業群近期消息不斷，市場傳出，宏達電內部正考慮讓旗下數個已獲利的虛擬實境（VR）部門擬赴美掛牌上市，藉此募集更多資金及擴大品牌影響力，預計明、後年就會有進度。

宏達電不評論市場臆測消息，強調致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年將會發表新一代的VR產品。

宏達電今日以60.8元開出，上漲1.7元，一度拉升至62.2元，宏達電持續上漲，且再站上60元關卡之上；威盛集團股中，建達（6118）盤中漲幅逾2%，不過威盛（2388）開高走低盤中翻黑小跌。