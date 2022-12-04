利基護身 ASIC設計服務不怕不景氣

ASIC設計服務三雄創意、世芯與智原，於產品應用面各擅勝場，得以在半導體景氣不振之際，避開消費性電子產品需求低迷漩渦，於業界紛紛度小月氛圍中，繳出不俗成績單。

智原主攻利基型應用，推動今年業績明顯成長的應用，包括智慧電表、工控應用、辦公室自動化、太陽能與網通應用等。據了解，在該公司前十大產品應用中，今年應該超過一半項目業績都至少翻倍成長。

智原總經理王國雍先前提到，對於明年挑戰逆勢成長相當有信心。其明年營收要繼續成長，關鍵還是量產業務的表現。

針對創意今年業績成長動能，法人指出，主要是網通、固態硬碟（SSD）、數位相機與伺服器遠端控制晶片（BMC）等量產應用，估計相關動能會延續到明年，同時還會有部分其他新應用挹注，明年營運前景依然看好。

以先進製程發展來看，創意2020年就有5奈米以下製程案件收入挹注，今年前三季相關業績比重約低個位數百分比，不過若以委託設計（NRE）收入來看，前三季相關占比已達4％。

世芯主攻高效能運算應用，法人評估，未來大陸客戶所占比重將持續降低。