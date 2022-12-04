特殊IC三雄 年營收拚新高

半導體景氣走緩，特殊應用IC（ASIC）設計服務族群依然保持亮眼表現，包括創意、世芯與智原等今年業績估計都將刷新紀錄。同時市場預期，ASIC設計服務三雄明年展望依然正向樂觀。

創意第3季營收與獲利雙創歷史新高，累計前十月合併營收183.8億元，年增54.3％，前三季每股純益17.64元。

法人認為，在量產與委託設計（NRE）業務帶動下，創意本季業績有機會持續提升二成以上，等於將超過72億元，使全年營收超過230億元，持續改寫單季與全年營運紀錄，年度每股純益也將至少達25元之上，展現獲利型成長局面。

展望明年，即使半導體產業環境至今尚未復甦，但法人指出，創意應可以延續成長態勢。

世芯近來業績已連兩季創新高，累計前十月合併營收103.55億元，年增17.8％，前三季每股純益18.53元。

法人表示，世芯在解決ABF載板配合供應問題後，本季業績將展現強大爆發力，10月因作業更新緣故，供給美系大型雲端服務供應商的出貨減少，但會於11與12月趕上進度，成為業績強勁動能。

據了解，美系大型雲端服務供應商今年占世芯業績比重二成多，明年對其業績貢獻還會有數倍幅度增長，因此明年相關占比可望繼續提高，且出貨動能估計將延續到2025年上半。

同時，該美系客戶可能於明年第2季就會決定與世芯合作的第二顆晶片，若順利定案，除先帶入NRE營收，2025年時有機會再接棒繼續貢獻量產收入。

即使明年上半年半導體業景氣仍不明朗，由於產品組合緣故，法人估計世芯明年毛利率可能比今年稍有降低，但在量產業務擴大挹注下，明年營收與獲利表現還是會繼續成長。

智原方面，該公司累計前十月合併營收109.15億元，年增74.1％，前三季每股純益7.77元。

法人評估，智原本季營收可能季增低個位數百分比，今年業績年增率將超過六成，不但刷新紀錄，且首度挑戰130億元大關，全年度包括整體營收、量產、NRE與矽智財（IP）收入，都將創歷史新高，挑戰賺進一個股本以上。

展望明年，法人認為，智原應可延續成長局面，尤其NRE與量產收入都有機會持續增加，其首季業績估計有機會呈現季增。