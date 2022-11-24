綠能經濟效益浮現 逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF

綠能技術歷經10年磨一劍的功夫，發電成本已具備經濟效益並可與化石燃料匹敵。根據氣候能源智庫Ember最新的資料顯示，全球目前將成三成的電力是來自綠色能源，顯示綠能已成為當前生活不可或缺的一部分。隨全球環保意識的改變，愈來愈多國家開始「能源轉型」，以對環境傷害相對較小的綠色能源，包含太陽能、風力能、生質能等再生能源，作為替代品。建議趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性並獲得長期綠能投資機會。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄指出，該ETF是國內目前唯一具備ESG概念的綠能ETF，其持股不僅涵蓋傳統綠能發電如太陽能、風能，電池儲能類別亦占有相當之權重，同時也涉足氫能這類新興綠能科技公司，在歐美相繼推出RePower EU與IRA氣候法案的政策支持下，有望推動整體綠能產業的持續上行。

根據國際可再生能源機構去年發布的報告顯示，太陽能發電成本在過去10年下降了88%，從每度電0.417美元降至每度電0.048美元。此外，今年的歐洲能源危機更成為綠能發展的催化劑，各國紛紛意識到能源獨立的重要性，增加綠能政策的投資支出，也有部分因為重啟燃煤電廠而落後於減碳目標的歐洲國家，決心要加快綠能發展的步伐來趕上巴黎協定的承諾。

太陽能發電建置成本最主要包括太陽能板、蓄電池、變頻器與支架等設備。太陽能板，也稱為電伏版（PV Module），是以太陽能電池為主體，約佔了總成本的50%左右。變壓（又稱逆變器）是太陽能發電系統中的關鍵設備，太陽能模板將光能轉換爲直流電（DC），再通過逆變器將直流電轉換成與電網兼容的交流電（AC）。市場上最常見的太陽能電力電子技術有串列型逆變器、優化器和微型逆變器。

洪珮甄指出，富邦ESG綠色電力ETF的第一大持股Enphase Energy，是全球第一的微型逆變器製造商，公司成立於2006年，總部位於美國加州。主要開發和製造太陽能微型逆變器、電池儲能器（IQ Battery）和電動車充電站（EV charger）。2012年以來美國對中國太陽能逆變器施加反傾銷稅，而美國國家電工法規（NEC）於2017對太陽能建築進行了強制性的安全規範，讓Enphase和SolarEdge這兩家企業牢牢統治美國市場，控制著美國住宅太陽能逆變器市場超過80%的份額。在美國降低通膨法案的推波助瀾下，未來10年全球太陽能行業的市場前景看起來更加樂觀。

綜上所述，洪珮甄建議，綠能發展受政策驅動需求明確，長期趨勢偏多看待，面臨全球能源轉型之際，綠能產業發展的輪動變化大，建議看好綠色商機的投資人，可以考慮挑選主題涵蓋程度高的ETF進行布局，如富邦ESG綠色電力ETF目前投資在太陽能、風力及儲能的占比平均，約為3比2比2。