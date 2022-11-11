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微星第三季稅後純益16.08億元 季減47.1%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

微星（2377）今（11）日公布2022年第三季稅後純益16.08億元，季減47.1%，年減64%，主要是受到主機板與顯示卡價量齊跌，衝擊到獲利，2022年第三季每股純益1.91元，第二季每股純益為3.60元，去年同期每股純益5.29元。

微星2022年前三季稅後純益94.17億元，年減27.7%，前三季每股純益11.15元，去年同期為15.43元。

微星2022年10月營收136.53億元，月增5.1%，年減31.48%，10月營收已經看到止穩，2022年前10個月營收為1532.74億元，年減7.92%。

展望2022年第4季，法人表示，受惠Nvidia電競搭配新款顯示卡RTX 40系列產品上市，預估單季營收小幅季增4%至402億元，年減26%，低於往年新產品推出時，營收可望季增15%的表現，主要原因仍是持續降低庫存。

營收 每股純益

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