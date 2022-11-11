主題式產業講座及盛達等五家上市公司 假證交所舉辦法說會下周登場

臺灣證券交易所秉持服務資本市場的精神，為協助投資人聚焦產業基本面，11月14日續邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC) 張家輔產業分析師以專業服務型機器人標竿案例及我國產業發展機會為題進行專題演講，為提升上市公司財務業務資訊透明度，持續協助上市公司假證交所場地辦理法人說明會，11月14日至11月17日計有5家上市公司參與。

法人說明會各場次舉辦時程及地點依序如下：

一、11月14日（周一）盛達（3027）：以電力電子與網路通訊技術，專注於綠能儲能、網通設備、電源等產品研發與行銷，主要產品包括儲能及太陽能解決方案、客製化電源及儲能代工產品、車載及工業網通應用路由器產品，2022年上半年合併營收為5.02億元，成長11%，每股盈餘0.27元。

二、11月16日（周三）欣欣（2901）：為國軍官兵退除役輔導委員於1972年投資成立欣欣百貨，除提供百貨購物空間，另配合退輔會輔導退除役官兵就業及照顧榮眷政策，目前包括賣場、美食街及電影院。2022年上半年度合併營收0.59億元，成長37.8％，每股盈餘0.13元。

三、11月16日（周三）華夏（1305）：主係從事VCM、PVC粉、化學品及PVC膠粒、PVC建材產品、塑膠布、塑膠皮及PVC二次加工品等之產銷，為PVC垂直整合專業廠商，持續開發新產品增加產品功能性及附加價值，並擴大環保材料及循環經濟領域善盡社會責任。2022年前三季合併營收141.3億元，每股虧損0.55元。

四、11月17日（周四）生達（1720）：主要營業項目為西藥製劑之研發、生產與銷售，2022年7月將原料藥合成部門分割受讓給子公司生泰合成公司，完成集團內專業分工；生達製藥專注西藥研究發展，致力於製藥技術的創新，藥品除行銷國內各大醫療院所與藥局之外，陸續外銷到日本、美國、中國大陸、韓國及東南亞等各國，積極邁向國際化舞台，以維繫業績成長動能。2022年前三季合併營收42.68億元，成長26.61%，每股盈餘3.58元。

五、11月17日（周四）台聚（1304）：主係從事聚乙烯塑膠粒的生產及銷售，致力尋求穩定低價乙烯料源以降低生產成本，力求提升產品品質與技術服務，發展差異化產品，加強開發中國大陸以外市場以分散風險，持續強化新產品及新技術的研究發展，2022年前三季合併營收512.88億元，每股盈餘0.99元。