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穎崴前三季賺20.43元創高 獲利超越去年全年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體測試介面大廠穎崴（6515）今（10）日公布財報，前三季每股稅後純益達20.43元創新高，前三季獲利也大幅超越去年全年、前三季每股稅後純益也超越去年全年14.46元。

穎崴今年前三季歸屬母公司淨利約6.97億元，超越去年全年獲利4.87億元，並跨越先前2019年全年的5.57億元水準，改寫新高。

穎崴上半年每股稅後純益9.64元，在相關基礎換算今年第3季單季獲利也超越上半年總和。

穎崴維持先前營運展望。穎崴先前預告，受惠於高速運算HPC與AI以及5G等應用需求快速成長，隨著客戶先進製程比重提升，持續帶動高階測試需求，有助公司邁向第4季營運持續優於去年同期的目標。

穎崴近年調整結構有成，來自國際客戶貢獻持續擴大且獲得不少美系大廠青睞，今年前七月來自北美客戶營收占比已達約五成，全球前十大IC設計廠商都是客戶，另外封測、晶圓代工客戶相關需求也穩步成長。

IC設計 晶圓代工

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