大同財報除列華映 前三季獲利年增近20倍

大同公司（2371）今（10）日通過第3季財報，總經理王金來表示，法院裁定華映破產，並自大同財報除列之後，讓大同今年第3季及前3季財報呈現倍數成長，其中累計今年前3季歸屬於母公司淨利新台幣90.69億元，每股盈餘為3.88元，不過此為一次影響，對本業未來營運，王金來指出，近幾年都是維持平穩成長， 明年本業也將維持此態勢。

王金來表示，大同公司今年第3季合併財務報表，因子公司華映破產除列而呈現全新樣貌，不論是與去年同期、單季或與今年第2季相較，各項重要財務指標數據皆見大幅倍數增長。

與去年前3季同期相較，今年度前3季合併稅後純益大幅提高近20倍，約67億元，歸屬於母公司淨利年增逾6倍，增加約78億元，每股盈餘亦大幅提高逾6倍，增加3.34元。

華映董事會於108年9月18日依公司法第211條聲請破產，經台灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，於今年8月29日裁定華映破產宣告，經濟部商業司亦於今年9月28日准予華映為破產登記，大同公司經評估，於編製大同公司今年度第3季合併財務報表將華映予以除列。

另外大同也表示，經內部綜合評估對子公司精英電腦已具實質控制力，自今年10月起，大同公司的合併報表，將會一併列入精英。大同甫公布的10月合併營收為44億元，其中，包含併入精英電腦的營收影響數約為20億元。

王金來也表示，在各項財務比率上，華映除列後，大同公司今年第3季合併財務報表的流動比率為179%，較第2季增加108%，速動比率為98%，較第2季增加57%；負債比率為50%，較第2季減少26%。華映除列對母公司大同的影響為一次性，其損益累積影響數為約84億元，每股盈餘淨影響數為3.6元。