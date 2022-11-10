快訊

明天「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

大同財報除列華映 前三季獲利年增近20倍

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

大同公司（2371）今（10）日通過第3季財報，總經理王金來表示，法院裁定華映破產，並自大同財報除列之後，讓大同今年第3季及前3季財報呈現倍數成長，其中累計今年前3季歸屬於母公司淨利新台幣90.69億元，每股盈餘為3.88元，不過此為一次影響，對本業未來營運，王金來指出，近幾年都是維持平穩成長， 明年本業也將維持此態勢。

王金來表示，大同公司今年第3季合併財務報表，因子公司華映破產除列而呈現全新樣貌，不論是與去年同期、單季或與今年第2季相較，各項重要財務指標數據皆見大幅倍數增長。

與去年前3季同期相較，今年度前3季合併稅後純益大幅提高近20倍，約67億元，歸屬於母公司淨利年增逾6倍，增加約78億元，每股盈餘亦大幅提高逾6倍，增加3.34元。

華映董事會於108年9月18日依公司法第211條聲請破產，經台灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，於今年8月29日裁定華映破產宣告，經濟部商業司亦於今年9月28日准予華映為破產登記，大同公司經評估，於編製大同公司今年度第3季合併財務報表將華映予以除列。

另外大同也表示，經內部綜合評估對子公司精英電腦已具實質控制力，自今年10月起，大同公司的合併報表，將會一併列入精英。大同甫公布的10月合併營收為44億元，其中，包含併入精英電腦的營收影響數約為20億元。

王金來也表示，在各項財務比率上，華映除列後，大同公司今年第3季合併財務報表的流動比率為179%，較第2季增加108%，速動比率為98%，較第2季增加57%；負債比率為50%，較第2季減少26%。華映除列對母公司大同的影響為一次性，其損益累積影響數為約84億元，每股盈餘淨影響數為3.6元。

大同 華映 破產

延伸閱讀

預備金使用 台東藍、綠縣長陣營隔空交戰

法院：內政部廢止立案有誤 判婦聯會勝訴

實施境外多層次傳銷未報備 公平會開罰

婦聯會遭廢止立案官司獲勝 法院打臉內政部理由曝光！

相關新聞

台積電10月營收逾2000億元 為單月次高

台積電 (2330） 今 (10) 日公告10月合併營收，受惠蘋果新處理器採用4奈米進入拉貨高峰，10月合併營收達2,1...

聯發科10月營收月減逾四成 探一年半新低

手機晶片大廠聯發科 (2454） 今 (10) 日公告10月營收達 333.84 億元，月減 41%%，年減 10.8%...

鴻海第4季看小幅季增 明年留意3變數、擴電動車版圖

鴻海董事長劉揚偉今天預期，第4季業績可小幅季增，全年業績小幅成長，消費智能和雲端產品上調成長，明年留意通膨等3大變數，並...

圓裕今日上市 挾豐富軍工規經驗迎接車用醫材新商機

擅長設計製造軍工規格軟性印刷電路板的軟板廠圓裕（6835），今（10）日以每股35.41元掛牌上市。

PC市況低迷 雙A上月營收大減

PC／NB市況低迷，品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布10月營收均月減逾三成，華碩單月營收失守500億元大關，僅剩約403...

廣達、仁寶、緯創 10月業績失色

PC／NB市況低迷，不僅宏碁、華碩等品牌廠10月業績憔悴，代工廠廣達、仁寶、緯創等同受波及，10月營收均月減逾9%，仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。