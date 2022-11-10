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經濟環境不佳 易華電第3季營收季減48%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

易華電子（6552）今（10）日表示，董事會通過經會計師核閱2022年第3季財務報表。受到產品組合變化及市場需求減少的影響，易華電第3季營收較上季減少48%，毛利率、營益率及獲利皆由正轉負；惟受惠於匯兌收益和股利收入挹注，使稅後純益維持損益兩平局面。

易華電前3季營收將近17億元，較去年同期減少28%；毛利率和營益率分別為13%和3%，皆較去年同期下滑；稅前淨利和稅後純益為1.62億元和1.28億元，分別年減52%和55%；每股純益為1.54元。

易華電表示，第3季受到全球經濟環境不佳，消費能力下滑的影響，為減少庫存過高的跌價損失，面板廠和驅動IC設計公司分別以降低稼動率及放緩晶片與COF的進料作為因應。因此易華電保守看待市場後市，預估此波低潮期恐將延續到明年。

易華電 毛利率 營收

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