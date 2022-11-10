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長榮航空10月客運營收 年增740.09%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）10月合併營收達119.57億元，較去年同期成長15.28%；其中，客運營收為41.95億，與去年同期相較大幅成長740.09%；今年前10個月合併營收已達1,105.84億，較去年同期成長38.18%。

長榮航空受惠於邊境逐漸開放後，自6月起航班逐漸恢復，客運營收逐月成長，10月客運營收月增26.15%，今年前10個月客運營收較去年同期成長169.58%；10月貨運營收月減2.25%，但今年前10個月貨運營收仍較去年同期成長24.66%。

長榮航空在疫情爆發之前，越太平洋轉機航網規模已具備強韌競爭力，在疫後市場穩健恢復，航班數則以倍數成長，其中北美、東南亞及歐洲航線恢復速度最快。本公司北美及東南亞航線將持續增班，第四季北美將達每週飛航58班，東南亞則可提供每週近100班的飛航服務，預計明年第二季皆可恢復至疫前班次規模；而歐洲航線在日前米蘭及慕尼黑開航後，航班數已達到每週30班，甚至更超越疫情前的班次水準，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，將可促進轉機客流，並加速區域航線的航班恢復。

長榮航空 營收 東南亞

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