台灣大前3季EPS 3.33元 電信營收創近年新高

台灣大（3045）公布10月營運表現，台灣大表示，受惠iPhone 14系列持續熱賣，10月5G月租型用戶數滲透率連續三個月成長，行動服務營收年增近2% ，加上固網服務營收增溫及手機銷售成長，使整體電信營收創2018年1月以來新高，稅後淨利則較去年同期成長5%，累計前3季每股稅後純益3.33元。

台灣大10月自結合併營收143.4億元，年增11%，EBITDA為27.1億元，稅後純益8.2億元，每股稅後純益0.3元，累計前10月合併營收1,359.5億元，EBITDA為284.0億元，稅後純益為93.8億元，每股稅後純益3.33元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，除新iPhone與5G持續助攻，Disney+、mo幣多、好速成双三大獨門方案用戶數占比已達智慧型手機月租用戶15%，使10月份智慧型手機月租ARPU連續第十七個月年成長，約1%。

台灣大表示，隨本月家用寬頻供裝區服務範圍擴增，涵蓋全台超過八成家戶，未來將有助於好速專案持續輸出動能。近期新推出「OP影音劇院套裝」則以優惠價格提供一站式影音軟硬體解決方案，搭配1,399元以上用戶近六成，高於整體5G手機案。

此外，台灣大表示，本月領投台灣智慧出行服務平台業者USPACE悠勢科技公司A輪融資，透過多元策略性投資，拓展5G生態系及新服務布局。

台灣大表示，積極數位創新，打造最極致的個人服務體驗，今年第四度攜手Google獨家電信販售Google Pixel 7、 Google Pixel Watch，完整行動裝置生態系與服務，台灣大持續支持本土影視產業，由MyVideo投資的《火神的眼淚》除入圍第57屆電視金鐘獎6項肯定，亦由觀眾票選為「最具人氣戲劇節目獎」。此外，台灣大力挺國內運動盛事，今年六度獲頒體育推手獎之「贊助類金質獎」以及「長期贊助獎」，展現企業經營核心價值。