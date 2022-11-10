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聯發科10月營收失守400億元 月減 40.99%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）今（10）日公告10月營收333.84億元，受總體經濟環境不佳影響，終端消費性需求不振，失守400億元大關，為2021年3月以來新低點，月減 40.99%、年減10.77%，累計前10月營收4739.86億元，年增17.86%。

聯發科表示，通路及客戶庫存較前一季減少，但多數客戶下單仍保守，預期客戶調整庫存力道將在本季達頂峰；由於強勢美元衝擊，新興國家客戶對 4G 晶片需求明顯降溫。

聯發科執行長蔡力行日前表示，第4季營運展望，以美元對新台幣1比31.5元計算，季營收將約1,080億至1,194億元，季減16%至24%，約年減7%到16%，毛利率將約47%至50%。所幸已看到部分客戶在第4季恢復部分拉貨動能，預期2023年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

蔡力行強調，即使通路及客戶庫存現已接近正常水位，在未來的需求展望仍不明朗下，許多客戶依然非常謹慎控管庫存，降低第4季對零組件的訂單。

4G 營收 聯發科

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