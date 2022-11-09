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錼創科技-KY明日暫停交易 法人推測是這原因

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

錼創科技-KY（6854）今（9）日公告，該公司因有重大訊息待公布，明（10）日暫停交易，市場法人表示，近年來全球面板、LED廠商積極發展Micro LED，目前進入最後研發階段，法人推測應和營運重要夥伴、重要合作案相關。

錼創科技-KY今日公告，因有重大訊息，明日將暫停交易，市場法人認為，近年來全球高階顯示技術相關大廠都積極進行市場卡位、產品技術研發，昨（8）日才傳出，京東方（BOE）斥資21億人民幣注資華燦光電，成為最大股東，兩家業者將協力發展Micro/Mini LED事業。

因此，對於錼創科技-KY暫停交易，公司方面不做任何評論，不過，市場法人推測，應和重要合作夥伴、進行產業整合或上下游廠商進行重要合作案有關。

LED 京東方 Mini LED

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