錼創10月營收月減逾44% 股價打入跌停

今年以來LED產業市況大幅下修，但錼創科技-KY創（6854）因營運重心以高階顯示技術Micro LED為主，營運情況受影響情況相對較小，不過，近日該公司公司公布10月營收僅2,086萬元，較上月大減達44.86%，今（9）日盤中股價一度打入跌停鎖死。

錼創科技公布10月營收為2,086萬元，較上月大幅衰退達到44.86%，也較去年同期下滑20.74%，累計今年前10個月營收為3.17億元，較去年同期仍成長136.44%。

錼創科技去年5月以來，單月營收呈現一路逐月成長，在今年5月見到營收高峰3,937萬元，之後LED市況急凍，但該公司7月至9月，連續3個月的營收仍站穩定3,700萬元之上，但10月營收出現大幅下滑，衝擊今日該股價表現。

今日錼創科技股價早盤仍小幅開高，但之後隨著賣壓增加，股價快速滑落，午盤前股價打落跌停板，股價並一度鎖死跌停價，今日跌停價來到91.8元。

市場法人則是指出，目前錼創科技主要出貨及營收來源仍以韓系大尺寸高階Micor LED電視為主，今年下半年全球景氣因嚴重通膨而受創，最終端的消費性電子產品買氣也受到嚴重衝擊，其中，今年以來全球電視的購買力也明顯不如預期，市場法人認為，應是終端市場消費買氣下滑，衝擊該公司營收表現。