緯創10月營收月減16％ 第四季筆電出貨將下滑

緯創（3231） (3231) 今 (8) 日公布2022年10月營收786億元，月減16%、年減2.04%。今年前10個月營收 7993.65 億元、年增 17.75%，創下歷年同期新高。出貨量方面，緯創2022年10月筆電出貨150萬台，月減 25%、年減 34.78%，桌機則出貨70萬台、月減 6.67%，顯示器出貨則與9月持平達110萬台。

緯創表示，2022年10月筆電出貨下滑，主要是9月有季底拉貨效應，基期墊高，目前來看，第4季筆電出貨將季減個位數，顯示器持平或是往下，桌機出貨則可望與第3季相當，2022年全年來看，筆電出貨將因去年基期墊高而下滑，桌機與去年相當，顯示器出貨則可望優於去年，至於2023年展望還需進一步觀察。