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創意營收連三個月飆新高 股價V轉大漲再衝600元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）10月營收24.23億元，單月營收連三個月創下新高，月增14.9％，年增41.6％，股價由10月下旬低點383元往上攻，呈現V型大漲的走勢，今（8）日開高，一度衝達604元。

創意第3季合併營收60.61億元，連續兩季創高，季增12.6％，歸屬母公司業主淨利為10.58億元，年增1.53倍，每股純益為7.9元；累計前三季合併營收159.56億元，年增56.4％，歸屬母公司業主淨利為23.64億元，年增1.5倍，每股純益為17.64元。

創意第3季營收與獲利雙雙創高，10月營收續揚，單月合併營收24.23億元，月增14.9％，年增41.6％，累計前10月合併營收183.8億元，年增54.3％；法人看好創意第4季業績可望持續成長。

創意股價在10月初由614元價下往下急跌，一度下滑至383元，之後則是以V轉的氣勢往上拉升，今日早盤以584元開出，上漲9元，一度拉升至604元，上漲29元，收復600元關卡，盤中漲幅2.43%。

營收

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