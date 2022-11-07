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佳世達Q3獲利季增逾5倍 股價強攻逾半根漲停

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）本業顯示器業務儘管受到大環境需求不佳影響，但在醫療、網通、智能方案等事業表現不俗下，加上業外由於完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利，帶動稅後純益季增逾5倍，表現優於預期，帶動今（7）日股價強漲逾6%，早盤最高來到27.45元。

佳世達今年第3季合併營收600.6億元，季減4%、年增5%，毛利率14.4%，略低於上一季度及去年同期，營益率1.3%，季減2.3個百分點、年減2.2個百分點，本業呈現衰退。

不過，佳世達第3季業外收益衝上106.2億元，主要是因完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利約53億元，激勵稅後純益衝上63.64億元，季增548.1%、年增356.2%，單季每股純益（EPS）為3.24元。

在前三季財報表現方面，佳世達前三季營收和獲利都創下歷史新高，累計合併營收1,837.2億元、年增12%，營業淨利43.75億元、年減22%，

毛利率14%、營益率2.4%，皆不如去年同期，稅後純益78.8億元，年增7.8%，累計前三季EPS為4.01元。

佳世達將於今日舉行法人說明會，說明第3季營運成果與未來展望，屆時將針對各項事業的營運表現與趨勢前景，提供更進一步的資訊。

佳世達今年10月合併營收為189.31億元，月減3.3%、年減0.3%；累計2022年前十個月合併營收為2,025億元，較去年同期成長 10.6%。

在近期的大環境經濟景氣挑戰下，佳世達的醫療、網通、商業工業用產品和智能方案等客戶需求維持不墜、積極供應，因此帶動10月整體營收規模維持去年同期水準。

佳世達 營收

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