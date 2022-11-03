達邁等4家上市公司法說會 下周登場

台股動盪，為增強投資人對台股投資信心、提升上市公司財務業務資訊透明度，臺灣證券交易所鼓勵上市公司利用證交所場地辦理法人說明會，7日至11日力銘、達邁、陞泰、力山等四家上市公司上場，說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等。

法人說明會各場次舉辦時程及地點如下：

一、11月7日（周一）力銘：主要從事專業精密模具之設計開發製造，主要應用於車材、電子標籤、電子書、網通、液晶電視、戶外運動器材等精密塑殼產品。受中國疫情封城清零政策及俄烏戰爭影響，今年上半年合併營收為3.93億元，每股虧損0.82元。

二、11月9日（周三）達邁：為台灣創立最早且最具規模之專業聚醯亞胺 (Polyimide，PI)薄膜的製造商，產品具備高強度、高韌性、耐磨耗、耐高溫、防腐蝕等特殊性能，符合可攜式及穿戴式電子產品對材料輕、薄、短、小之設計要求，具競爭優勢的耐高溫絕緣材料，期待未來5G、軟性顯示器及電動車動力電池包覆、絕緣、及電路的應用面等領域成長帶來新商機。今年上半年度合併營收12.68億元，較去年同期成長7.07％，每股盈餘1.87元。

三、11月11日（周五）陞泰：以既有監控儲存、雲端運算等技術橫向多角化經營，安全監控產品增加AI功能應用在智慧城市、智慧環境安全等，此外，以自有加密演算法提高資料加密至軍規等級是目前發展重點，子公司群中另有半導體零組件代理業務，依著半導體市場需求穩健經營。今年上半年度合併營收6.51億元，較去年同期衰退4.5％，每股盈餘0.62元。

四、11月11日（周五）力山：為專業代工製造商，目前主要客戶為電動工具機及健身機等全球一線品牌，以機構、電機及電控為三大技術核心，擁有堅強的研發及製造團隊，與客戶一直保持穩固的策略夥伴關係。在全球通膨及俄烏戰爭等外在經濟環境的衝擊下，今年上半年度合併營收25.79億元，每股虧損0.77元。