詮欣第3季獲利季增逾9% 第4季優於第3季

詮欣（6205）今（2）日公布2022年第3季稅後純益8,664.9萬元，季增9.68%，年增73.2%，主要是調整產品組合，加上製程優化，使得獲利表現不俗，第3季每股純益1.09元，第2季每股純益為0.91元，去年同期為0.69元，展望第4季，該公司表示，營運將優於第3季。

詮欣2022年前三季稅後純益為2.38億元，年增131%，前三季每股純益3元，去年同期為1.43元。詮欣主要產品包括車用、網通與工業電腦。

詮欣多年深耕自動駕駛系統（ADAS）、工業用（IPC）及網通（Telecom）等產品，尤其在訊號傳輸類車用連接器已深耕十幾年，在模具、自動機台與產品檢驗分析軟體與測試等相關設備，皆已投入相當的資本支出與研發成本，陸續打入全球主要車廠ADAS供應鏈。

在網通產品方面，詮欣也取得雲端服務供應商（CSP）龍頭訂單，供應主板連接器，預計11月底試產，明年中量產，雖單一產品年度貢獻僅數千萬元，但期望透過該產品做為敲門磚，中長期爭取更多產品訂單，提升在雲端產業產品的滲透率。