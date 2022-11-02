快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

詮欣第3季獲利季增逾9% 第4季優於第3季

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

詮欣（6205）今（2）日公布2022年第3季稅後純益8,664.9萬元，季增9.68%，年增73.2%，主要是調整產品組合，加上製程優化，使得獲利表現不俗，第3季每股純益1.09元，第2季每股純益為0.91元，去年同期為0.69元，展望第4季，該公司表示，營運將優於第3季。

詮欣2022年前三季稅後純益為2.38億元，年增131%，前三季每股純益3元，去年同期為1.43元。詮欣主要產品包括車用、網通與工業電腦。

詮欣多年深耕自動駕駛系統（ADAS）、工業用（IPC）及網通（Telecom）等產品，尤其在訊號傳輸類車用連接器已深耕十幾年，在模具、自動機台與產品檢驗分析軟體與測試等相關設備，皆已投入相當的資本支出與研發成本，陸續打入全球主要車廠ADAS供應鏈。

在網通產品方面，詮欣也取得雲端服務供應商（CSP）龍頭訂單，供應主板連接器，預計11月底試產，明年中量產，雖單一產品年度貢獻僅數千萬元，但期望透過該產品做為敲門磚，中長期爭取更多產品訂單，提升在雲端產業產品的滲透率。

詮欣 網通 每股純益

延伸閱讀

研華估明年下半恢復營運動能 擬赴美建區域總部

為升攻自駕 砸錢蓋新廠

過分依賴ADAS駕駛輔助系統的車主 在美國這品牌竟然居冠！

投信青睞六檔車電新歡

相關新聞

宏達電 第3季每股虧1.19元

宏達電（2498）昨（1）日公告第3季每股淨損1.19元，較第2季每股淨損0.91元擴大；前三季稅後淨損24.86億元，...

愛普3DIC業務 加速發展

愛普*（6531）昨（1）日舉行線上法說會，展望後市，董座陳文良表示，雖然現在產業受大環境景氣下滑影響，不過公司在挖礦部...

盛群 庫存持續升高

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（1）日表示，預期公司本季庫存比第2季再增加約一個月、達到六個月，通路商端庫存維持...

帆宣第3季EPS4.23元 單季新高

帆宣（6196）昨（1）日公布第3季稅後純益8.26億元，創單季新高，季增68.5%，年增85.3%，每股純益4.23元...

融程電上季EPS 2.24元 穩健成長

融程電（3416）公告第3季毛利率為36.7%，季增3.5個百分點；稅後純益1.63億元，攀上單季新高，季增74.6%，...

錼創 明年擴大產品線

Micro LED廠商錼創科技（6854）指出，今年面臨LED景氣低迷，但公司目前仍以出貨高階89吋的Micro LED...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。