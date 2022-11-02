宏碁資訊前三季EPS達9.04元 創歷史新高

PC品牌大廠宏碁（2353）集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊（6811）持續受惠於雲端商機發酵、企業為增強營運韌性的數位轉型需求，今年前三季營收55.48億元，營業毛利7.3億元，稅前淨利4.25億元，分別較前一年同期成長18%、46%及90%；每股盈餘達9.04元，更已超越去年全年之7.79元，創歷史新高。三大營收項目雲端產品、應用開發服務，以及加值產品之收入皆有可觀的增長。

宏碁資訊更於上月24日櫃買中心季度調整指數成份股時，被新增納入富櫃200指數成分股，為台灣櫃買市場近800家上櫃企業中，其市值及流動性最佳的200檔。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊提供完整的客戶旅程體驗，除了協助客戶全面導入地端到雲端的創新應用之外，也同時提供攻守兼具的資安部署。近期我們取得微軟多項資格認證，是台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫(MCPP) 五大領域解決方案資質的合作夥伴，更是台灣唯一獲得進階專長 (ASP) 四項資安專長認證之資通訊廠商。宏碁資訊不斷精進技術與人才培育，成就贏得客戶信賴的穩固基礎，在服務超過2000家的企業用戶中，維持續約率達九成以上」。

宏碁資訊長期協助政府與企業進行數位轉型與導入雲端應用解決方案，技術與服務量能獲得肯定，暨九月以協助文化部建置的「藝文活動管理暨報名系統」獲得國際組織-世界資訊科技暨服務聯盟(WITSA)頒發全球資通訊科技卓越獎全球首獎；本月更以「智慧製造，數據暨服務中台」專案，協助友達於IDC未來企業大獎中，獲得「數據智慧創新獎」殊榮。