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明基材將斥資31.62億元 取得衛普實業51%股權

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
明基材料董事長陳建志。報系資料照／記者蘇健忠攝影
明基材料董事長陳建志。報系資料照／記者蘇健忠攝影

偏光片廠明基材料（8215）公布第3季稅後純益5.34億元，季增1.04倍，毎股純益1.67元，為歷史新高。累計今年前三季稅後純益10.88億元，賺嬴去年全年，每股純益3.39元。

明基材也宣布將斥資31.62億元，取得衛普實業51%股權，強化醫療領域布局，相關交易案預計明年首季完成。

明基材表示，衛普實業為全球知名的醫療及衛材上游材料製造廠，生產的水針不織布及PE膜是醫療級防護衣、醫療紗布塊、看護底墊、柔濕巾、面膜、紙尿褲及衛生棉等眾多商品幕後功臣。衛普實業在日本、歐美及亞洲擁有堅實的客戶關係、一流的供應鏈、先進製造能力，以及優秀的員工團隊，為世界各大品牌知名企業指定使用之合格供應商。這樁交易完成後，衛普實業將會納入明基材料醫療領域下，持續研發及製造衞材與醫療相關產品。

近年來明基材料推動企業轉型，積極跨足醫材、電池芯領域，衛普實業的加入，更是強化在醫療產業佈局。

明基材董事長陳建志表示，衛普實業擁有堅實的創新思維、扎實製造及品管流程、穩固的客戶關係。衛普實業的加入，相信可以提升雙方在衞材與醫療的核心研發及製造技術，擴大產品線及全球業務發展，為客戶帶進耳目一新的技術，為股東開創更大的價值。

明基材 每股純益

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