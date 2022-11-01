新盛力Q3每股純益1.61元 季增209.61%

電池模組廠新盛力（4931）今（1）日因有價證券近期達公布注意標準，依主管機關通知公告9月自結稅後純益0.62億元，每股純益0.96元，根據已公告的自結數計算，新盛力第3季每股純益1.61元，較第2季每股純益0.52元，季增209.61%。

新盛力公告9月營收3.13億元，年增301%，稅前淨利0.72億元，較去年同期由虧轉盈，稅後純益0.62億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.96元，較去年同期由虧轉盈。

合計新盛力8、9月營收6.3億元，年增213%，稅前淨利1.15億元，稅後純益0.96億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益1.5元，較去年同期由虧轉盈。

根據新盛力先前公告的7月獲利自結數來計算，合計第3季營收8.34億元，稅前淨利1.24億元，稅後純益1.03億元，每股純益1.61元，較第2季每股純益0.52元，季增209.61%。

新盛力主要生產鋰離子電池模組，儲能裝置(工業電腦、伺服器等產品)；電動手工具；輕型電動車(電動自行車、電動機車、電動代步車等產品)以及其他產品；今年營運出現轉機，主受惠資料中心備援電池BBU業務布局成果，取得二線雲端服務供應商大單，推升今年整體工業儲能業務占比。

新盛力公告獲利數字亮眼，網友反應兩極，「明天一價鎖了」、「明天一定拉超高倒貨」，也有人大喊「賺爛啦」。