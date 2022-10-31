鼎炫子公司隆揚電 今以人民幣22.5元於深交所創業板上市

專業EMI材料暨全球衡器大廠鼎炫投控（8499）旗下子公司隆揚電子（昆山）今（31）日以每股22.5元人民幣於深圳交易所創業板掛牌上市，首次公開發行後總股本為28,350萬股，母公司鼎炫-KY持股比重降為69.04%，而鼎炫-KY股東權益將因隆揚電子新股溢價發行增加、每股淨值提升。受此激勵，今日早盤鼎炫-KY股價一度上漲逾5%。

隆揚電子深耕EMI材料領域逾20年基礎，主要生產抗電磁波材料、散熱材料與絕緣材料等，產品應用涵蓋手機、電腦、車用電子、醫療儀器等領域，更是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，並且提供良好售後服務以解決高度客製化需求的一條龍整合專業材料廠，旗下擁有中國大陸淮安富揚廠、重慶川揚廠等生產基地，以及成立聚赫新材子公司進行5G新材料研發中心與台灣銷售分公司等，為全球重量級科技品牌商及其供應鏈廠商之重要合作夥伴。

鼎炫-KY表示，子公司隆揚電子此次公開發行共7,087.5萬股，發行價格為每股22.5元人民幣，募資總額約15.95億人民幣，所募得資金聚焦在三大投資，包括淮安富揚廠擴充5G材料生產產能；重慶川揚廠擴充精密模切加工產能，並提升自動化生產；及兩岸研發中心投入HDMI 2.1、USB 4.0等高速傳輸應用5G軟性銅箔積層板、5G EMI屏蔽材料、5G 散熱及其複合新材料之開發與生產等三大主要投資，將有助於墊高集團良好市場競爭利基，吸引並激勵當地優秀專業人才，擴大EMI材料中長期業務動能及整體營運規模表現。