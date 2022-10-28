文曄第3季每股純益2.34元 本季營收估季減3.4%

文曄科技（3036）今（28）日舉行線上法人說明會，公布第3季財報。2022年第3季合併營收約為新台幣1557億元，年增31%，單季稅後純益20.6億元，季減6.2%、年減約11%，以加權平均股數計算每股純益2.34元。

文曄累計2022年前三季合併營收4137億元，年成長約30%，稅後純益64.8億元，年增 11%，以加權平均股數計算稅後每股純益7.33元。

文曄提出第4季營收展望，預估2022年第4季合併營收介於1450至1550億元間，營收預估中位數，約季減3.4%，但仍比去年同期成長16.2%，預估單季稅後純益介於9.49至12.83億元間，季減達45.8%，每股純益介於1.08至1.46元間。

文曄表示，儘管國際總體經濟與半導體產業處於下降循環，公司對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法。

文曄強調，透過深耕高成長的產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並且持續進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率。